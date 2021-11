Vermisstes Mädchen durch auf TikTok bekannte Handgeste gerettet

Inernationales Handzeichen für Frauen in Not

Handzeichen mit Folgen: Eine 16-Jährige konnte in den USA gerettet werden, nachdem sie mittels Handgeste für häusliche Gewalt, die sie dem sozialen Netzwerk TikTok entnommen hatte, auf sich aufmerksam machte.

Wer sich viel auf TikTok rumtreibt, rezipiert mit Sicherheit jede Menge Nonsens - aber eben nicht nur. Das beweist der Fall eines vermissten Teenagers in North Carolina. Das 16-jährige Mädchen, das am Dienstag vergangener Woche als vermisst gemeldet wurde, konnte kürzlich gerettet werden, nachdem es mithilfe einer Handgeste, die Aufmerksamkeit eines vorbeifahrenden Autofahrers geweckt hatte. Dieser bemerkte, dass die Beifahrerin im Fahrzeug, Handgesten machte, die auf der Social-Media-Plattform TikTok für „Häusliche Gewalt - Ich brauche Hilfe“ stehen. Anschließend meldete der Fahrer der Polizei, dass die Frau „in Not zu sein schien“. Das teilte das Laurel County Sheriff's Office am Freitagabend mit.

Die Geste wurde erst vergangenes Jahr von der Canadian Women's Foundation verbreitet. Sie sollte global von Frauen übernommen werden, um auf diskrete Weise auf die eigene Not aufmerksam machen zu können. Das Handzeichen besteht darin, eine Hand mit der Handfläche nach vorne zu halten, den Daumen in die Handfläche zu legen und anschließend die anderen vier Finger nach unten zu falten. Gegenüber dem US-amerikanischen WYMT teilte die Polizei mit, dass der Teenager die Handbewegung auf TikTok gelernt hatte.

Täter gefasst

Polizistinnen und Polizisten positionierten sich, um die Verfolgung des Fahrzeugs aufzunehmen und fingen es ab, als es von der Autobahn abfuhr. Der 61-Jährige Entführer wurde noch am Tatort verhaftet und wegen Freiheitsberaubung angeklagt.

(evdin)