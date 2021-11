Sarah Jessica Parker spricht über Altersdiskriminierung

Spätestens seit dem Drehbeginn der Sex and the City-Fortsetzung „And just like that...“ sind Outfits und Aussehen von Sarah Jessica Parker wieder in aller Munde. Hasserfüllte Kommentare über ihr Altern verbittet sie sich.

Wenige Wochen vor der Erstausstrahlung des Sex and the City-Remakes „And just like that...“ macht Sarah Jessica Parker, bekannt für ihre Rolle als Carrie Bradshaw, darauf aufmerksam, wie sehr sie wegen ihres Alters diskriminiert werde. Die Schauspielerin hat schon öfter auf Ageism, so der englische Ausdruck, aufmerksam gemacht.

Anlässlich ihres Covershootings für die Dezemberausgabe der US-amerikanischen Vogue kritisiert die 56-Jährige in einem Interview mit dem Magazin, sie und ihre Kolleginnen, Kristin Davis (Charlotte) und Cynthia Nixon (Miranda), seien „einem misogynen Getratsche ausgesetzt, das es über einen Mann nie geben würde“. So hätte es etwa nach Bildern im Sommer, das sie mit grauen Haaren beim Mittagessen mit Freunden zeigt, geheißen „Graue Haare, graue Haare, graue Haare. Hat sie etwa graue Haare?“ Über den Fernsehmoderator Andy Cohen heißt es: „Ich bin zu Gast bei ihm, er hat graues Haar und schaut gut aus! Warum ist es bei ihm ok?“

Gerade auf Social Media würde ihr Aussehen auf unangebrachte Weise kommentiert werden: „Es scheint, als würde die Leute uns gerne verletzen, egal ob wir natürlich altern und dabei nicht perfekt ausschauen, oder ob wir etwas dagegen tun, das uns aufmuntert.“ „Ich weiß, wie ich ausschaue, ich habe keine Wahl“, so Parker, „Was soll ich dabei machen? Aufhören zu altern? Verschwinden?“

„And just like that...“ erscheint im Dezember auf HBO Max.

(red)