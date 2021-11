Gewerkschaft warnt vor Personalmangel in der Luftfahrt

In der Corona-Krise sei viel Personal abgebaut worden, nun wird aber wieder von einem Anstieg der Flugreisen ausgegangen.

Die Gewerkschaft vida warnt vor einem Personalmangel in der Luftfahrt im kommenden Sommer. Bis zu 1000 Beschäftigte werden in der Branche fehlen, um ein reibungsfreies operatives Geschäft zu ermöglichen, warnt der vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart in einer Aussendung heute, Dienstag. Denn in der Corona-Krise sei viel Personal abgebaut worden, nun wird aber wieder von einem Anstieg der Flugreisen ausgegangen.

Liebhart warnt vor einer "Überlastung der Beschäftigten und einem Chaos für die Reisenden", weil zum Beispiel die Sicherheitsfirma am Flughafen Wien im Zuge der Kurzarbeit knapp ein Drittel der 1100 Beschäftigten verloren habe. Angesichts niedriger Entlohnung und hohem Arbeitsdruck und der Konkurrenz anderer Branchen, die ebenfalls Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, sei es aber schwierig Ersatz zu finden. Ähnliches gelte für die Flugzeugabfertigung. In der Flugsicherung sei der Personalmangel überhaupt "der traurige Evergreen".

