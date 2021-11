Wiener Linien ab November 2022 mit drei Frauen an der Spitze

Petra Hums und Gudrun Senk ziehen im kommenden Jahr in die Geschäftsführung ein. Alexandra Reinagl folgt ab November 2022 Günter Steinbauer als CEO.

Bei den Wiener Linien besteht die Geschäftsführung in einem Jahr aus drei Frauen. Alexandra Reinagl ist seit zehn Jahren Mitglied der Geschäftsführung und wird ab November 2022 neue Vorsitzende. Sie folgt Günter Steinbauer, der in den Ruhestand tritt. Anfang 2022 zieht Petra Hums, Leiterin Finanz und Personal bei den Wiener Linien, in das Führungsgremium ein. Wien-Energie-Prokuristin Gudrun Senk ergänzt das Spitzentrio mit November 2022, wie die Wiener Linien mitteilten.

Bei den Wiener Linien gibt es somit ab November 2022 eine Dreier-Geschäftsführung bestehend aus Reinagl, Hums und Senk. Reinagl wird den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) sowie Betrieb, Markt & Kunde übernehmen, Senk die technische Geschäftsführung sowie das Bau- und Anlagenmanagement und Hums die Geschäftsführung für Finanzen, Recht, Personal und IT.

(APA)