Tierschutz: „Kein vernünftiger Grund zu töten“

Noch schwimmen diese Aeschen in ruhigen Wassern.

Der WWF fordert ein besseres Management von Kraftwerken, um das Fischsterben in Grenzen zu halten.

Die Routine für Kraftwerksbetreiber ist für viele Jungfische das Ende ihres Lebens: Bei Speicherkraftwerken kommt es durch Schwall und Sunk innerhalb kürzester Zeit zu sehr hohen Pegelschwankungen. Die bedeuten, dass Fischlarven und Jungfische keine Überlebenschance habe – sie werden weit übers Ufer hinausgespült. Wenn der Wasserstand sinkt, weil der Zufluss aus dem Speichersee gestoppt wird, bleiben sie an Land und verenden. Die Praxis der Kraftwerksbetreiber kann Österreich auch Probleme bei EU bescheren, konkret im Zusammenhang mit der Wasserrahmen-Richtlinie, die ein Verschlechterungsverbot vorschreibt.

Katharina Zalneva, Umweltjuristin des Ökobüros, hält die Vorgangsweise für nicht rechtskonform. Konkret: „Die Praxis der Betreiber dieser Speicherkraftwerke verstößt gegen das im Tierschutzgesetz verankerte Tötungsverbot.“ Denn „ohne einen vernünftigen Grund“ dürften, so das gesetz, Tiere nicht getötet werden. Der Betrieb der Speicherkraftwerke sei häufig auf maximalen Erlös und Gewinn ausgerichtet; „gemäß Rechtssprechung ist das kein ,vernünftiger Grund’,“ so Zalneva. Für die Stabilität des Stromnetzes und der Stromversorgung sei der ungeregelte Schwallbetrieb jedenfalls nicht notwendig.

Zacharias Schähle, Leiter des Tiroler Fischereiverbandes, fordert vor diesem Hintergrund eine Defacto-Schonzeit von etwa neun Wochen. Damit solle verhindert werden, dass der Fischnachwuchs nicht derart dezimiert werde. Schähle: „Schon jetzt gibt es am Inn Abschnitte mit nur noch einem Fünftel des Fischbestandes.“

Betroffen ist allerdings nicht nur der Inn, sonder „insgesamt 725 Flusskilometer in Österreich, berichtet Bettina Urbanek, Expertin des World Wide Fund for Nature (WWF). Das Phänomen gebe es auch an Mur, Drau oder Salzach. Urbanek schätzt, dass durch den Schwall-Sunk-Betrieb jährlich etwa 200 Jungfisch getötet werden.

