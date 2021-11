Corona-Wirbel im deutschen Fußballteam

Niklas Süle wurde positiv getestet. Vier weitere Profis, darunter Karim Adeyemi, mussten in Wolfsburg in Quarantäne.

Wolfsburg. Es herrscht Unruhe im deutschen Fußball. Aber nicht, weil die Ergebnisse enttäuschen oder ein Spieler gegen die Taktik des Klubtrainers revoltiert, sondern der Corona-Wirbel im Nationalteam ausgebrochen ist. Wie der Deutsche Fußballbund mitteilte, ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Später wurde bekannt, dass es sich um Bayern-Profi Niklas Süle handle. Das Gesundheitsamt in Wolfsburg ordnete daraufhin Quarantäne für vier weitere Spieler an, die zwar negativ getestet sind, jedoch als Kontaktpersonen eingestuft wurden. Darunter ist auch Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi.

Adeyemi war mit Süle sowie dessen Münchner Klubkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala angereist. Teamchef Hansi Flick sagte das Mannschaftstraining am Vormittag daraufhin ab. Die bereits für die WM 2022 in Katar qualifizierte deutsche Auswahl bestreitet am Donnerstag ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein.

Von der Pandemie wieder eingeholt

Nach der emotionalen Debatte um den nicht geimpften Kimmich wurde Deutschland somit wieder von der Pandemie eingeholt. Laut DFB ist Süle doppelt geimpft – und symptomfrei. Flick nominierte vorsorglich die Wolfsburger Ridle Baku und Maximilian Arnold sowie Kevin Volland (Monaco) nach.

Die offizielle Verabschiedung für Ex-Teamchef Joachim Löw, 61, soll aber wie geplant stattfinden. „Es ist schon wichtig, dass wir ihm diesen Rahmen geben“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Immerhin: 26.000 Zuschauer werden im Stadion erwartet. (red)