Die Business-Superstars von Tirol

Zum 23. Mal vergaben „Die Presse“, KSV 1870 und PwC-Österreich die ALC-Awards für die nachhaltig erfolgreiche Tiroler Wirtschaft.

Es ist es wieder so weit: Die besten Unternehmen – die Leading Companies – wurden im Congresspark Igls gekürt. Der ALC-Wettbewerb zeigte einmal mehr, dass auch in den turbulentesten Zeiten Österreichs Paradeunternehmen mit Leistung, Mut und Kreativität Erfolg haben.



Und dieser Erfolg ist messbar – nachhaltig und objektiv durch ALC und sein bestens bewährtes Bewertungs-Tool. Dieses hat zwölf Leistungskennzahlen definiert und holt die benötigten Werte aus den jüngsten Jahresabschlüssen der bei ALC teilnehmenden Unternehmen und analysiert alle Werte über eine Periode von drei Jahren. Wer in Tirol dabei die höchsten Gipfel erklimmen konnte, das lesen Sie hier:

Zuversicht steigt

Dass die Tiroler Wirtschaft trotz aktuell sehr angespannter Pandemie-Lage schon wieder gut läuft, steigert die Zuversicht, wie der Austria Business Check des KSV unter vielen Tiroler Unternehmen ergab. Ein wesentlicher Faktor waren auch die wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen der Regierung, die von jedem zweiten befragten Unternehmen in Anspruch genommen wurden – und für zwei Drittel der Befragten maßgebend dafür waren, dass man gut durch die Krise gekommen ist.



Viele Tiroler Unternehmen geben in dieser Umfrage auch an, dass sie das heurige Jahr mit Gewinn abschließen werden. Was die Tiroler Unternehmen denken und wie sie die Lage aktuell beurteilen, sehen Sie im Business-Check auf der rechten Seite.







Eine Veranstaltung von:





Mit Unterstützung von: