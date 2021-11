Staatlicher „Maulkorb“ über Unfall im Eiskanal

Chinas Staatsmedien halten den Crash des polnischen Rodlers Mateusz Sochowicz bei offiziellen Testbewerben für die Winterspiele 2022 unter Verschluss. Der Athlet prangert zudem die „Inkompetenz“ der Bahn-Mitarbeiter an.

Peking. In China kann nicht sein, was nicht sein darf: Montagnachmittag raste der polnische Rodler Mateusz Sochowicz mit 60 km/h die Bahn in Yanqing hinunter – direkt in eine Absperrung. In der Parallelwelt des Olympia-Gastgebers – die Winterspiele starten am 4. Februar 2022 – hingegen ist der Unfall nicht passiert: Keine einzige Nachricht lässt sich dazu finden. Selbst über Suchmaschinen nicht. Stattdessen publizierten Staatsmedien abertausende Propaganda-Postings auf sozialen Medien. Die Sportabteilung der Parteizeitung „Peoples Daily“ berichtet von der Trainingswoche für Rodler, ohne den gestürzten Athleten auch nur mit einer Silbe zu erwähnen.