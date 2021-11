Dean Stockwell wurde zweimal als bester Darsteller in Cannes ausgezeichnet und ein mal für den Oscar nominiert.

Der Schauspieler Dean Stockwell verstarb am Wochenende laut dem Branchenblatt "Deadline" im Alter von 85 Jahren. Er begann als Kinderstar, machte sich als Erwachsener als Charakterdarsteller einen Namen und bekam zweimal den Darstellerpreis in Cannes.

Am 5. März 1936 in Los Angeles zur Welt gekommen, spielte der junge Stockwell bereits 1948 in Erfolgen wie "The Boy With Green Hair" oder 1950 neben Errol Flynn in "Kim". Nach Erfahrungen als Hippie und Aussteiger, kehrte er dann wieder ins Filmgeschäft zurück und drehte unter anderen mit Dennis Hopper, Bruce Dern, Rip Torn und anderen Ikonen der Gegenkultur. Sowohl der Kriminalfilm "Der Zwang zum Bösen" (1959) als auch "Eines langen Tages Reise in die Nacht" (1962) brachten ihm die Cannes-Ehren ein.

Es folgte eine weitere Episode abseits der Kinoträume: In den 80ern war Stockwell vornehmlich als Immobilienmakler tätig.

Die Rückkehr auf die Leinwand feierte er dann ab 1984 mit Nebenrollen in David Lynchs "Dune", Wim Wenders legendärem Drama "Paris, Texas" und dem Lynch-Klassiker "Blue Velvet"“. Für seine Darstellung eines s Mafiabosses in Jonathan Demmes "Die Mafiosi-Braut" (1989) wurde er für einen Oscar nominiert.

Patrick Stewart, Kyle Maclachlan und Dean Stockwell in "Dune" (c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

In den 90ern und aufwärts verlegte sich Dean Stockwell dann primär aufs Fernsehen, war aber auch immer wieder in Kinoproduktionen zu sehen, wenn auch meist mit kleinen Rollen. 2015 folgte nach einem Schlaganfall der endgültige Rückzug aus dem Filmgeschäft.

(APA/dpa/Red.)