Österreich: Verschärfungen bei Integrationskursen

Ab 2022 müssen Asylberechtigte nicht mehr nur einen Tag die verpflichtenden Integrationskurse besuchen. Die Kursdauer wird verdreifacht, die Teilnehmern sollen deutlich mehr und neuere Inhalte über Österreich lernen.

Die Werte- und Orientierungskurse für Asylberechtigte und rechtlich ähnlich gestellten Gruppen werden reformiert. Das kündigte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Dienstag an. In der Praxis werden die Bedingungen im Rahmen des Integrationsgesetzes verschärft. So wird der verpflichtende Kurs von bisher einem Tag auf drei Tage verlängert. Dazu kommen neue Themen und Schwerpunkte.