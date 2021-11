Die richtigen Worte guter Trainer

Österreich muss sich gegen Israel und Moldau rehabilitieren. Vor allem: nur Siege retten Teamchef Foda. Alle Spieler wurden negativ getestet.

Klagenfurt. Das Positive gleich vorweg: alle ÖFB-Spieler sind negativ. Die PCR-Tests aller Teamspieler brachten in Klagenfurt nur erfreuliche Erkenntnisse. Der ÖFB sei über den positiven Fall im deutschen Team, angeblich ist es Bayern-Spieler Niklas Süle, informiert worden. Ob der nicht unbeträchtlichen Anzahl von Bundesliga-Legionären herrsche im Teamquartier am Wörthersee gesondert Vorsicht. Am Freitag trifft das Nationalteam im Rahmen der WM-Qualifikation in Kärnten auf Israel.