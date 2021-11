Wie Bulgarien für illegale Migranten ein weiteres Tor in die EU wird

Immer mehr Menschen wollen heimlich über die türkisch-bulgarische Grenze, schmuggeln sich dafür auch in Lkw ein. Sofia entsendet Soldaten, Grenzkontrollen erzeugen lange Lkw-Staus.

Am Grenzübergang Kapıkule stauen sich die Lastwagen. Vor der Einreise vom Nordwesten der Türkei in den EU-Staat Bulgarien müssen die türkischen Trucks teils tagelang warten. Mehr als 1000 Lkw zählte der türkische Speditionsverband UND allein am Dienstag auf den Parkplätzen vor der Grenze. Sie stauen sich, weil türkische und bulgarische Beamte beidseits der Grenze nach illegalen Migranten suchen. Immer mehr von ihnen verstecken sich in Radkästen und auf Ladeflächen der Lkw, um unentdeckt in die EU zu kommen. Lastwagenparkplätze in Kapıkule werden deshalb jetzt mit Stacheldrahtzäunen gesichert.