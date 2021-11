Und wenn Gott doch würfelt?

(c) imago images/Leemage (imago stock&people via www.imago-images.de)

Im ganz Kleinen lauern die größten Rätsel: Spannend wie in einem guten Krimi erzählt Tobias Hürter in „Das Zeitalter der Unschärfe“ die Geschichte der Quantenmechanik. Dafür sorgen die Biografien der Physiker, vor allem aber ihre Dispute.

Zu Tische in der ehrwürdigen Dining Hall am Trinity College in Cambridge. Jemand will mit Paul Dirac ins Gespräch kommen: Was er denn für Urlaubspläne habe? Der geniale Physiker schweigt. Drei Gänge später fragt er zurück: „Warum wollen Sie das wissen?“ So war der Mann, der die vielleicht schönste Gleichung der Physik gefunden hat, die die kleinsten Bausteine der Materie beschreibt und die Antimaterie gleich dazu: ein asozialer Nerd, unfähig zu lockerem Geplauder.