Lehrervertreter: „Sehr schwere Zeiten kommen auf uns zu“

Schon am Donnerstag könnte die Corona-Kommission die Schulen in die höchste Risikostufe heben.

Die Ansteckungszahlen lassen die Stimmung bei Eltern, Lehrern und Schülern zwischen Gelassenheit und Panik schwanken. Die Maskenpflicht dürfte demnächst wieder zurückkehren.

Die Infektionszahlen steigen, die Inzidenzen auch, in den Spitälern wird es wieder eng: Während die einen die Schulen in der sich aktuell erneut zuspitzenden Situation um jeden Preis offen halten wollen, mehren sich angesichts der rasanten Dynamik – insbesondere unter den Jüngeren, unter denen die Inzidenz derzeit am höchsten ist – die Rufe nach strengeren Regeln in den Schulen.