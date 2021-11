Acht Millionen Euro gegen Extremismus

Über Schulen und Vereine forciert die Bundesregierung den Kampf gegen Radikalisierung. Die Gesellschaft soll damit weniger „verführbar“ werden.

Die politischen Reaktionen auf den Terroranschlag in Wien vor einem Jahr fielen unterschiedlich aus: Zunächst dominierten Aufrufe zu Zusammenhalt und Toleranz den Diskurs. Später kamen verschärfte Strafrechtsparagrafen in Form eines Antiterrorpakets sowie die Reform des Verfassungsschutzes hinzu, die zum Teil kritisch als „Anlassgesetzgebung“ beäugt wurden.

Für die präventive Bekämpfung von extremistischen Tendenzen, nicht nur im religiösen Kontext, fehlten bisher allerdings konkrete politische Initiativen. Der Kampf gegen Extremismus soll, wie im türkis-grünen Regierungsprogramm vereinbart, aber breit aufgestellt werden. Dafür präsentierte die Regierung nun ein Maßnahmenpaket, dessen Budget aus Bildungs-, Familien, Sozial- und Sportministerium gestemmt werden soll. Es umfasst acht Millionen Euro pro Jahr.

Bildungsressort

„Wir können Extremismus nur verhindern, wenn Institutionen und Menschen resilient sind“, sagt Sibylle Hamann, die als grüne Bildungssprecherin den bildungspolitischen Teil mit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) verhandelt hat. Der Fokus des „schönen Pakets“ liege nämlich auf dem Bildungsbereich, sagt Hamann. Dafür kommt auch vom Innenminister Lob: Karl Nehammer (ÖVP) spricht von einem wichtigen „Schritt für einen gesamtheitlichen Ansatz, um die Entwicklungen von Extremismus rasch im Keim zu ersticken“.

Für diesen werden in den kommenden drei Jahren jeweils 1000 Workshops zum Thema Antirassismus, Antisemitismus und Extremismusprävention an Schulen angeboten. Insgesamt sollen damit 75.000 Schüler (von rund 1,1 Millionen) von der Volksschule bis zur Matura erreicht werden. Die Qualität der Workshops soll das Institut für Kriminalsoziologie der Uni Innsbruck evaluieren. Daneben soll es auch Lehrgänge für Pädagogen geben.

Die bisher schon angebotenen psychosozialen Supportteams werden zusätzlich ausgebaut. Das neue Konzept sieht über eine 15a-Vereinbarung mit den Bundesländern eine gemeinsame Finanzierung auf Bundes-, Länder- und EU-Ebene vor. 21 Millionen Euro stehen dafür zusätzlich in den kommenden drei Jahren bereit.

Sport und Familie

Die Beratungsstelle Extremismus ist eine österreichweite Anlaufstelle, die im Familienressort von Susanne Raab (ÖVP) angesiedelt ist. Sie soll wie andere Beratungsstellen dort ebenfalls ausgebaut werden. Im Ressort von Sportminister Werner Kogler (Grüne) liegt der Fokus auf Fanarbeit, die dem Entstehen von (gewaltbereiten) Hooligan-Gruppen vorbeugen soll.

Sozialressort

Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) steuert für den Maßnahmenmix bis zu vier Millionen Euro bei. Fließen soll das Geld in den Ausbau von therapeutischen Maßnahmen bei Traumaerfahrungen, in Sexismus- und Homophobieprävention sowie in Nachbarschaftsprogramme. Auch Online-Streetwork soll forciert werden. Wie im Park oder auf der Straße sei es wichtig, dort präsent zu sein, wo die Kinder sind – auch im Internet, um Gegennarrative zu etablieren und Hetze zu widersprechen.