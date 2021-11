Voestalpine verdient im ersten Halbjahr 485 Millionen Euro

Der Linz Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat dank einer starken Nachfrage seinen Gewinn kräftig gesteigert.

Der Linzer Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine sieht sich nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg zum Halbjahr mit Unsicherheiten konfrontiert. An den Zielen werde aber nicht gerüttelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde in dem bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2021/22 weiterhin in der Bandbreite von 1,9 bis 2,2 Milliarden Euro erwartet. Das wäre ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr, wo ein Ebitda von 1,1 Milliarden Euro erzielt wurde.

Neben gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen machen den Österreichern die Probleme der Automobilindustrie zu schaffen. Die für die Voestalpine wichtige Kundenbranche - sie beliefert die deutschen Premiumautobauer mit hochfesten Karosserieteilen und Blechen - leide unverändert unter Lieferschwierigkeiten der Halbleiterindustrie. Die Situation werde sich bis Mitte nächsten Jahres vermutlich kaum entspannen, erwartet der Konzern. Wesentlich sei jedoch, dass die reduzierte Automobilproduktion auf keine schwächelnde Nachfrage zurückzuführen sei. Aufgrund der fehlenden Mikrochips könne die hohe Nachfrage von Seiten der Endkonsumenten allerdings nicht zur Gänze bedient werden. Die Voestalpine rechnet damit, dass sich die Abrufe ihrer Produkte zum Teil zeitlich verschieben würden.

Besser lief es zuletzt wieder in der Luftfahrtindustrie. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien hier die Auftragseingänge wieder gestiegen, erklärte der Konzern. Eine hohe Nachfrage würden weiterhin die Segmente Bau, Maschinenbau und Konsumgüter zeigen, aber auch im Öl- und Gasbereich sei eine deutliche Erholung feststellbar, erklärte der Konzern. Solide entwickle sich der Eisenbahnbereich - die Voestalpine ist Weltmarktführer in der Produktion von Komplettweichensystemen.

Mit den Ergebnissen zum zweiten Quartal lag der Konzern im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 510,2 Millionen Euro nach 237,2 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebit) drehte auf 311,0 Millionen Euro nach einem Verlust von 166,3 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 226,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 206,1 Millionen Euro.

(Reuters)