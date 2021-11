Paul Rudd ist der "Sexiest Man Alive"

Auf Social Media thematisieren Memes seine ewige Jugend, jetzt ist Paul Rudd vom US-Magazin „People" zum „Sexiest Man Alive“ gewählt worden.

Der 52-jährige US-Schauspieler Paul Rudd (zuletzt in „Ant-Man“ oder „Avengers“) ist nach Ansicht des US-Magazins „People“ der „Sexiest Man Alive“. Dieser gab sich aber bescheiden. „Ich hoffe nun, dass ich endlich zu einigen dieser sexy Dinner mit Clooney, Pitt und B. Jordan eingeladen werde“, witzelte er mit Blick auf einige seiner Vorgänger. "Ich nehme an, dass ich auf deutlich mehr Jachten sein werde", sagte Rudd im Gespräch mit dem Magazin.

Eigentlich sehe er sich aber primär als Vater und Ehemann, so Rudd. „Ich hänge einfach mit meiner Familie herum, wenn ich nicht arbeite. Das ist so ziemlich das, was ich am meisten mag.“ Seine Frau war auch die einzige Person, der er vorab von der Wahl erzählt hätte. Paul Rudd feierte seine ersten Erfolge mit dem Teenie-Klassiker „Clueless“ oder seiner Rolle in der Kult-Serie „Friends". Demnächst wird er in „Ghostbusters: Afterlife“ zu sehen sein.

Die Zeitschrift „People“ vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor Rudd wurde der Schauspieler Michael B. Jordan („Black Panther“) als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet, davor der Musiker John Legend („All of Me“).

In Anlehnung an den „Sexiest Man Alive“ wählt das deutsche feministische Magazin Emma jährlich den „Sexist Man Alive“, da ist die Wahl heuer auf Papst Franziskus gefallen. Denn er stehe „an der Spitze des ältesten, hermetischsten Männerbundes dieser Welt“, so die Begründung der Jury.

(APA/red)