Jeff Bezos fordert Leonardo DiCaprio heraus

Anfang der Woche ging ein Video viral, in dem Jeff Bezos Freundin Lauren Sánchez Schauspieler Leonardo DiCaprio anhimmelt. Das Internet ist amüsiert, Bezos steigt darauf ein.

Erst kürzlich hatte sich Elon Musk mit David Beasly, dem Direktor des UN-Welternährungsprogramms via Twitter angelegt. Nun zieht der nächste Multimilliardär nach. Nur geht es dieses Mal nicht um das Ende des Welthungers, sondern schlichtweg um die eigene Freundin.

Anfang der Woche kursierte ein Video im Netz, das Jeff Bezos Freundin Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio und den Amazon-Gründer selbst plaudernd auf der LACMA Art + Film Gala zeigt. Dabei scheint Sánchez den Schauspieler anzuhimmeln - während Bezos daneben steht. Das Video ist gerade einmal sechs Sekunden lang. Dem Internet reicht das vollkommen, um sich über das Material lustig zu machen. Kommentare wie „Wird er Leo ins All schießen?“, „Leo wird nie wieder ein Paket pünktlich bekommen“ oder „Leo ist Mr. Steal Yo Girl“ sind nur ein kleiner Einblick in die Tiefen von Twitter.

Jeff Bezos nimmt's mit (Stammtisch-)Humor

Auf die Reaktion von Amazon-Gründer Bezos musste das Internet nicht lange warten. Unter einem Bild, das Bezos hinter einem Warnschild zeigt, auf dem „Gefahr! Steile Klippe, tödlicher Sturz“ steht, scherzt der Multimilliardär „Leo, komm man her, ich will dir etwas zeigen...“. Nun sind alle Augen auf den Schauspieler gerichtet. DiCaprio ist unter anderem für sein Klima-Engagement bekannt, das spiegelt auch sein Twitter-Account wider. Kaum ein Post, der kein ernstzunehmendes Thema addressiert. Ob dieser also auf Bezos Scherz einsteigt, ist fraglich.

