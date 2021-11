Dramatischer Anstieg: 11.398 Neuinfektionen in Österreich

(c) Imago

Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich innerhalb von 24 Stunden noch nie so viele Neuinfektionen wie heute. Mehr als 2.200 Corona-Patienten werden in Spitälern betreut, 23 sind verstorben.

Seit gestern haben sich 11.398 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist ein neuer Höchstwert – seit Ausbruch der Pandemie war die Zahl der Neuinfektionen noch kein einziges Mal fünfstellig. Der bisherige Höchststand von 9943 Fällen am Samstag wurde damit bei weitem übertroffen. Beim Sieben-Tages-Schnitt hält Österreich mittlerweile bei 9110 Infektionen pro Tag.

Auch die Zahl der Hospitalisierungen steigt weiter an. 2237 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 413 davon auf Intensivstationen. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind zudem 23 Personen an oder mit dem Virus verstorben. Seit Ausbruch der Pandemie haben 11.577 Menschen mit einer Coronainfektion ihr Leben verloren.

Momentan laborieren 85.611 Menschen in Österreich an einer SARS-CoV-2-Ansteckung, das sind um 6372 aktive Fälle mehr als gestern. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mittlerweile bei 713,9.

(red.)