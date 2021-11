Singapur will Kosten für Ungeimpfte nicht mehr übernehmen

Singapur setzte bisher auf Durchimpfung und strenge Maßnahmen. Jetzt will der Stadtstaat Lockerungen für Geimpfte bringen - und gleichzeitig nicht mehr für die Behandlungskosten von ungeimpften Coronapatienten aufkommen.

Der südostasiatische Stadtstaat Singapur will die Spitalskosten für freiwillig ungeimpfte Coronapatienten in Zukunft nicht mehr übernehmen. Das hat das Singapurer Gesundheitsministerium verkündet. Die neue Maßnahme soll bereits am 8. Dezember in Kraft treten. Bis dahin hätte die Bevölkerung noch die Möglichkeit, sich für den ersten Stich zu entscheiden. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Kinder unter 12 Jahren sind von der Regelung ausgenommen.

Lockerungen für Geimpfte

Der Singapurer Gesundheitsminister Ong Ye Kun betonte in einer Pressekonferenz, dass trotzdem weiterhin niemandem die Behandlung verwehrt bliebe. Teilweise geimpfte Personen könnten sich noch bis Ende Dezember die zweite Dosis holen. Auch freiwillig ungeimpfte Personen könnten weiterhin Subventionen der Regierung beziehen oder private Versicherungen abschließen. Gleichzeitig mit der neuen Regelung sollen die Coronamaßnahmen in Singapur langsam heruntergefahren werden - insbesondere für Geimpfte. Die neuen Maßnahmen sollen als Anreiz für die Bevölkerung dienen, sich gegen das Virus impfen zu lassen.

Bisher waren in Singapurs Gastgärten nur Tische für zwei Personen erlaubt; unter den neuen Regelungen sollen bis zu fünf geimpfte Personen aus demselben Haushalt zusammen sitzen dürfen. Auch das vielfach kritisierte Musikverbot in Lokalen soll gelockert werden. Restaurants und Bars sollen in Zukunft wieder „leise Hintergrundmusik vom Band“ spielen dürfen, wie CNN berichtete. Laute Musik und Live-Bands bleiben weiterhin verboten, da sie die Menschen dazu verleiten würden, lauter zu sprechen und eine Tröpfcheninfektion somit zu begünstigen.

„Living with covid"

Die neuen Maßnahmen, die am 8. November verkündet wurden, sind Teil der „Living with covid"-Strategie des Stadtstaates. Bisher hatte man in Singapur auf die Vermeidung von Lockdowns durch strenge Regulierungen im öffentlichen Bereich gesetzt. Die Strategie war weltweit von vielen Staaten als Vorbild betrachtet worden. Nach Angaben der John Hopkins Universität sind 82 Prozent der 5,45 Millionen Einwohner bereits gegen das Coronavirus geimpft. Trotzdem hatte Singapur im Herbst auch mit der Deltavariante zu kämpfen gehabt. Die meisten der rund 3000 täglichen Neuinfektionen verlaufen jedoch asymptomatisch oder mild.

Auch in Österreich wird über den Umgang mit zusätzlichen Kosten, die ungeimpfte Personen verursachen, diskutiert. Maßnahmen wie jene in Singapur sind hierzulande aber in weiter Ferne. Ende Oktober hatte der Gesundheitsausschuss des Nationalrats einem Antrag der Grünen zugestimmt, nach dem alle Ungeimpften einen Brief von der Krankenkasse erhalten sollen. Darin soll über die Risiken und Folgen einer Coronaerkrankung informiert werden. Das kostenlose Impfangebot in Österreich soll es weiterhin bis mindestens Ende Juni 2022 geben.