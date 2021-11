Kein regionaler Lockdown für Oberösterreich und Salzburg

Dem Gesundheitsminister dürfte der Geduldsfaden gerissen sein: Er will in Oberösterreich und Salzburg regionale Kontaktbeschränkungen durchsetzen.

Für den Gesundheitsminister sei „Schluss mit lustig“, hieß es vor der Krisensitzung mit Oberösterreich und Salzburg. Das Ergebnis ist überschaubar: Mehr als eine Ausweitung der Maskenpflicht ist vorerst nicht geplant.

Angesichts der vollen Intensivstationen und täglichen Rekorde an Neuinfektionen muss die Lage in Salzburg und Oberösterreich inzwischen als dramatisch bezeichnet werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Oberösterreich bei 1173,5, in Salzburg bei 933. De facto wird in manchen Spitälern bereits eine Triage durchgeführt, also eine Abwägung, welche Patienten überhaupt noch behandelt werden. Nicht lebensnotwendige Operationen werden verschoben.

Am Dienstag wurden die Lockdown-Gerüchte vom Bundeskanzleramt noch dementiert. Im Hintergrund aber wurde das im Gesundheitsministerium den Mittwoch über als einziger Ausweg angesehen. Zahlreiche Experten fordern ohnehin seit Tagen massive Kontaktbeschränkungen, um die medizinische Katastrophe zu verhindern. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte ihn und seinen Kollegen aus Oberösterreich, Thomas Stelzer (ÖVP), zur Krisensitzung gebeten.

Tatsächlich schlug Mückstein in dem Gespräch nun einen regionalen Lockdown für Oberösterreich und Salzburg vor, berichtete Haslauer am späten Nachmittag. Durchsetzen konnte er sich damit jedoch nicht. Denn einen regionalen Lockdown für Ungeimpfte hält Haslauer für wenig effektiv. „Ich bin da skeptisch“, sagte er. „Das ist schwierig bis gar nicht zu kontrollieren.“ Regionale Maßnahmen setzen Salzburg und Oberösterreich aber um: Sie weiten die Maskenpflicht aus. Am Freitag soll mit Experten erneut über einen regionalen Lockdown verhandelt werden. „Es war ein offenes Gespräch, in dem die Lage gemeinsam besprochen wurde“, sagte Mückstein im Anschluss an die Krisensitzung. „Die Gespräche werden jetzt auf fachlicher Ebene und dann in einer weiteren Runde mit den Landeshauptleuten weitergeführt.“

Mückstein soll um Hilfe gebeten worden sein

Mückstein war zuvor fest entschlossen, durchzugreifen. Umso enttäuschender dürfte das Ergebnis für ihn als studierten Arzt nun sein. „Es gibt zwei Bundesländer, die eine besonders besorgniserregende Entwicklung haben. Dort müssen wir rasch und entschlossen und umfassend handeln“, sagte er nach dem Ministerrat am Mittwochnachmittag. Im Hintergrund war man noch deutlicher. „Es ist Schluss mit lustig“, beschrieb ein Vertrauter des Ministers die Lage. „Es ist die letzte Chance für Oberösterreich und Salzburg, das auf die Reihe zu bekommen.“

Schon jetzt schwäche sich das System selbst, berichtete man zuvor aus Mücksteins Umfeld. Überlastetes Pflegepersonal gehe in Krankenstand, weil es nicht mehr könne. Die Schuld sieht man im Gesundheitsministerium klar im „Missmanagement“ der beiden ÖVP-Landesregierungen. Dass am vergangenen Wochenende ausgerechnet in Salzburg und Oberösterreich die Impfstraßen geschlossen waren, sagt ein Mückstein-Intimus ein „Desaster“. Die nächsten freien Termine auf der Website werden in Oberösterreich für Dezember angezeigt. Die Impfstraßen werden inzwischen wieder hochgezogen. Für den Bund ist das aber zu wenig und zu spät.

Insbesondere Stelzer dürfte den Ernst der Lage bisher verkannt haben. Mückstein soll zuletzt aus Oberösterreichs Landesregierung sogar um Unterstützung gebeten worden sein, um bei Stelzer Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Ö1-„Morgenjournal“ hatte sich die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) wiederum recht zurückhaltend geäußert: Ein Lockdown sei „nicht in Griffweite“, obwohl sie gelernt habe, dass man in dieser Pandemie nichts ausschließen könne. „Medizinische Maßnahmen sind dann zu setzen, wenn sie notwendig sind“, sagte sie.

De-facto-Triage in Oberösterreich

Die Kliniken im Salzkammergut sind inzwischen zu 96 Prozent ausgelastet. Dort gibt es nur noch ein einziges freies Intensivbett. Auch in den anderen Bundesländern wird die Notlage größer. In einer Belagsprognose geht das Covid-19-Prognose-Konsortium davon aus, dass österreichweit in zwei Wochen im schlimmsten Fall mehr als 900 Covid-Patienten auf Intensivstationen liegen könnten. Zu den ohnehin recht dramatischen Aussichten kam am Mittwoch die Nachricht, dass auf der Onkologie-Station des Steyrer Klinikums ein Corona-Cluster entstanden ist, wie die „Kronen Zeitung“ berichtete. Ausgelöst wurde er von mehreren nicht geimpften Pflegekräften.

Aus dem Büro des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ) heißt es, dass die Lage in den Wiener Spitälern vorerst stabil sei. Könnte man dafür Patienten aus anderen Ländern aufnehmen? Bisher habe man sich darauf geeinigt, dass jedes Bundesland seine „eigenen“ Corona-Patienten betreut, sagt ein Sprecher. Möglich wäre es jedenfalls. Die Organisation müsse aber das Gesundheitsministerium übernehmen.

Die Misere zu verantworten habe die ÖVP. „Man kann es an den Äußerungen ablesen“, heißt es aus einem grünen Regierungsbüro. Damit gemeint sind die zahlreichen Bekundungen, etwa von Altkanzler Sebastian Kurz, dass die Pandemie de facto vorbei sei. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig im Juli ausgerichtet, dass strengere Maßnahmen „völlig absurd“ seien. In der Zwischenzeit passierte bei PCR-Tests und Impfkampagne in den meisten Bundesländern kaum mehr etwas.

Corona-Cluster in Steyrer Krebs-Station

In Salzburg sind derzeit de facto keine Kapazitäten mehr auf den Intensivstationen frei. In Oberösterreich wurden die Spitalsbetten zwar aufgestockt, doch Entlastung ist auch dort nicht in Sicht. Oberösterreich ist am Mittwoch erneut jenes Bundesland mit den höchsten Neuinfektionen (von Dienstag auf gab es 3424 Fälle).

