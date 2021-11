Marko Arnautović: Die Loyalität eines Streitbaren

Der Bologna-Legionär Marko Arnautović hat klare Ansichten und stellt Franco Foda nicht infrage. Die Teamchef-Debatte hält der Mittelstürmer für „sinnlos“. Er konzentriert sich auf Israel.

Klagenfurt. Die ewigen Fragen, stets die gleichen Richtungen: Marko Arnautović reagierte beim ÖFB-Medientermin am Mittwoch relativ gereizt auf Fragen über die Zukunft von Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda. Der Trainer steht vor den beiden abschließenden Spielen dieser enttäuschenden WM-Qualifikation unbestritten unter Druck. Sollten die Partien am Freitag gegen Israel und am Montag gegen die Republik Moldau in Klagenfurt nicht gewonnen werden, könnte der neue ÖFB-Präsident Gerhard Milletich Handlungsbedarf sehen. Arnautović aber will davon gar nichts hören. „Das ist Unsinn!“