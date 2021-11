Gegen wen spielt Österreich im WM-Play-Off?

Zehn Gruppenzweite werden ermittelt, das ÖFB-Team ist ungesetzt und muss sein K. o.-Spiel auswärts bestreiten.

Wien. Europas Rennen um die zehn Fixplätze bei der Winter-WM 2022 nähert sich dem Zielsprint. Vor der anstehenden Doppel-Runde kündigen sich in drei Gruppen echte „Finali“ an. Spanien gegen Schweden, Russland gegen Kroatien und Portugal gegen Serbien lauten diese Duelle. Mit Deutschland und Dänemark sind erst zwei Plätze für Katar vergeben.

Für Österreich sind diese Entscheidungen nicht unerheblich. Denn das ÖFB-Team wird als einer von zwei Nations-League-Siegern auf die zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikation treffen. Die Chancen stehen ausgezeichnet: beenden vier Teams aus dem Quintett Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Wales die Qualifikation als Erster oder Zweiter ihrer Gruppen, rutscht das ÖFB-Teams ins Play-Off. Und das wird so passieren.

Polen, Serbien – Schweden?

Leicht wird der Weg nach Katar für die ÖFB-Auswahl, egal wer dann Teamchef sein wird, freilich nicht. Einfacher wäre es gewesen, die Qualifikation zu gewinnen. Aber gegen wen würde Österreich denn spielen?

Die Auslosung ist für 26. November angesetzt und mögliche Gegner kann man schon abzählen. Portugal oder Serbien (Gruppe A), Spanien oder Schweden (B), Italien oder Schweiz (C), Frankreich/Ukraine (D), Tschechien/Wales (E), Niederlande/Norwegen (G), Kroatien oder Russland (H) sowie England oder Polen (I) werden als gesetzte Teams erwartet. Weiters eine Möglichkeit ist ein Duell gegen Schottland – sofern es Gruppe F als Zweiter beenden kann.

Die zehn Zweiten plus Österreich und ein weiterer Nations-League-Vertreter ermitteln zwischen 24. und 29. März 2022 in Halbfinale und Finale (jeweils ein K. o.-Spiel) Europas letzte drei WM-Starter. Österreich ist ungesetzt – und startet damit mit einem Auswärtsspiel in die allerletzte Chance, erstmals seit Frankreich 1998 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. (dat)