Lang Lang zeigt große Kunst auf dem Zirkusseil

Bachs „Goldberg-Variationen“ und ein Schumann-Aperitif im Konzerthaus als Werbeshow für eine neue CD.

Der Große Konzerthaus-Saal ausverkauft und angerammelt mit Zusatzsitzen – wer schafft das noch in diesen Tagen? Lang Lang, derzeit Star der Klassikbranche. Der Auftritt des fast 40-jährigen Chinesen wirkte abgezirkelt, einstudiert wie kalkuliert. Alles funktioniert wie bei einer aufgezogenen Puppe. Weil Bachs „Goldberg-Variationen“ vielleicht nicht abendfüllend wären, ein Schumann-Aperitif: die C-Dur-Arabeske, op. 18, in einer erschreckend belanglosen Dynamik-Einheitssauce, so kontur- wie geschlechtslos – sollte das der Personalstil eines sogenannten Weltpianisten sein? Doch Schumann wird malträtiert, weil er eben mit den „Goldberg-Variationen“ auch auf der neuen CD ist.