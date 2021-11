Kretinskys Holding 1890 habe sich mit einem Anteil von 27 Prozent am aktuellen Liga-Dritten der englischen Premier League beteiligt.

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky ist beim englischen Premier-League-Fußballverein West Ham United eingestiegen. Kretinskys Holding 1890 habe sich mit einem Anteil von 27 Prozent am aktuellen Liga-Dritten beteiligt, sagt eine Sprecher. Er sei ein glühender Fußball-Anhänger und bewundere die Geschichte und Tradition West Hams, sagte Kretinsky, der auch am tschechischen Verein Sparta Prag beteiligt ist. West Ham könne durch die Transaktion, bei der der Club Berichten zufolge mit rund 600 Millionen Pfund bewertet wurde, langfristige Schulden reduzieren, erklärte der Verein.

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky ist auch beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 beteiligt. APA/AFP/JOEL SAGET

Kretinsky hat mit seiner Holding EPH ein riesiges Vermögen gemacht, die in der Vergangenheit vor allem auf Investments in die klima-schädliche Braunkohle gesetzt hat. Der Investor investierte in den vergangenen Jahren aber auch in andere Branchen wie den Handel oder Medien. In der Bundesrepublik gebietet er unter anderem über einen Anteil von knapp über 40 Prozent am Großhandelsriesen Metro. Er ist auch beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 beteiligt.

(Reuters)