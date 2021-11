Phuket: Wo man Buddha dankt

Drucken

Hauptbild • Gigantisch. Tolle Aussicht vom 45 Meter hohen Buddha von Phuket. • (c) Getty Images/iStockphoto (Turnervisual)

Phuket hieß früher Junkceylon. Dann war die Insel Zentrum der Zinnindustrie. Vor dreißig Jahren kam der Tourismus, florierte, bevor Corona-Leere ausbrach – in der man vor dem nächsten Ansturm interessante Dinge entdecken kann.

Bei Laem Phrompthep müssen sich westliche Leute einst schlecht benommen haben. An den Zugangstreppen schreien ihnen Schilder entgegen: „No Smoking, No Alcohol.“ Dieses Kap, südlichster Punkt Phukets, war während der Coronakrise nie leer. Am Sunset View versinkt die Sonne spektakulär in der Andamanensee. „Thank you Buddha“ steht zweisprachig auf Steinbänken, auf denen Liebespaare sich küssen. An klaren Tagen reicht der Blick bis Koh Phi Phi mit ihren Kalksteinformationen.