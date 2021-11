Korrespondenten in Hongkong zur Selbstzensur gezwungen

Seit das KP-Regime in Peking der Finanzmetropole Hongkong ein radikales Sicherheitsgesetz aufgezwungen hat, ist die dortige Pressefreiheit erodiert. Ein Bericht des Hongkonger Korrespondentenklubs zeichnet ein desaströses Bild: Viele ausländische Journalisten wollen weg.

Manche Politikeraussagen sind derart grotesk, dass sie von der Bevölkerung nur mehr mit Gespött kommentiert werden. In Hongkong war dies im Juli der Fall, als Verwaltungschefin Carrie Lam behauptete, dass sich die Pressefreiheit in der Finanzmetropole im letzen Jahr weiter verbessert habe: „Die Anzahl an registrierten Medienpublikationen hat sich erhöht und Journalisten überwachen weiter die Regierung.“



Wie falsch sie mit ihrer Einschätzung liegt, wurde vom bisher ersten Stimmungsbericht des Hongkonger Korrespondentenklubs (FCC) untermauert: Fast 84 Prozent der Befragten gaben darin an, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verschlechtert hätten. „Viele meiner Quellen sind mittlerweile im Gefängnis, einige sind ins Ausland geflohen“, sagt einer der Befragten. Die Erosion der Pressefreiheit begann mit dem „Gesetz zur nationalen Sicherheit“, das Peking im Sommer 2020, vorbei am Hongkonger Parlament, der Ex-Kronkolonie aufgezwungen hatte. Vornehmlich mit dem Ziel, die prodemokratische Opposition zu zerschlagen, richten sich die vage formulierten Strafparagrafen gegen kritische Aktivisten und Politiker. Über 100 von ihnen wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt.