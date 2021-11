Portugal verbietet Nachrichten von Vorgesetzten nach Dienstschluss

Das portugiesische Parlament hat neue Arbeitsgesetze verabschiedet. Ziel sei es, Arbeitnehmerinnen und -nehmern eine gute Work-Life-Balance zu ermöglichen.

Am Freitag wurde in Portugal eine ganze Reihe von neuen Arbeitsgesetzen verabschiedet. Arbeitgeberinnen und -geber, die mehr als zehn Personen beschäftigen, müssen fortan mit Strafen rechnen, sollten sie ihre Angestellten außerhalb der Dienstzeiten kontaktieren. So will es die Regierung der Sozialistischen Partei Portugals. Die Vorschriften sind die Antwort auf die pandemiebedingte Zunahme von Home-Office, das die Grenze zwischen beruflich und privaten Räumen immer mehr verschwimmen lässt.

Arbeitgeberinnen und -geber sollen außerdem auch bald die Kosten für die erhöhte Strom- und Internetrechnung, die durch das Heimarbeiten entsteht, übernehmen müssen. Eltern von Kindern unter acht Jahren soll künftig automatisch das Recht eingeräumt werden, von zu Hause aus arbeiten zu können. Neben dem Überwachungsverbot von privaten Räumlichkeiten durch den Chef oder die Chefin ist es für Unternehmen auch bald verpflichtend, alle zwei Monate persönliche Treffen mit Angestellten zu organisieren. Letzteres soll die Einsamkeit im Home-Office bekämpfen.

Anlocken von Arbeitskräften

„Die Pandemie hat die Notwendigkeit beschleunigt, zu regeln, was geregelt werden muss. Die Fernarbeit kann ein Wendepunkt sein, wenn wir von den Vorteilen profitieren und die Nachteile reduzieren“, so erklärte die portugiesische Ministerin für Arbeit und soziale Sicherheit, Ana Mendes Godinho, die neuen Regelungen letzte Woche auf dem Web Summit in Lissabon. Neben dem Schutz von Arbeitnehmerinnen und -nehmern erhofft sich die Regierung außerdem einen Zustrom ausländischer Arbeitskräfte. Die Ministerin wolle diese ihrer eigenen Aussage zufolge „nach Portugal locken“.

(evdin)