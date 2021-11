Emma Raducanu war in Linz nur einen Tag zu bewundern.

Emma Raducanu wurde bei den US Open vor zwei Monaten über Nacht zum Star. Doch wie soll eine 18-Jährige den Mangel an Erfahrung auf und abseits des Platzes kompensieren?

Dienstagabend hatte das Warten ein Ende. Emma Raducanu, Topstar der Upper Austria Ladies in Linz, betrat die Bühne, also den Hartplatz der Tips Arena. Viel war vor dem ersten Aufschlag in Oberösterreich über die 18-Jährige geredet und berichtet worden.