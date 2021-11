Kamala Harris gibt ihre Europa-Premiere in Paris

Die Vizepräsidentin blieb bisher im Schatten Joe Bidens und war ohne Fortüne. In Paris bekommt sie eine Profilierungschance.

Als Joe Biden bei der Siegesparty vor einem Jahr in seiner Heimatstadt Wilmington Kamala Harris auf der Bühne galant den Vortritt ließ, klang seine Stellvertreterin wie eine künftige Präsidentin, die die richtigen Themen zur Sprache brachte und ihre historischen Vorbilder würdigte. Seither trat die Vizepräsidentin nicht mehr aus dem Schatten ihres Chefs, und bei seinen Auftritten steht sie wie eine Statistin demonstrativ am Rand wie jüngst bei seiner Rede nach der Abstimmung über das Infrastrukturprogramm. Bei ihrer Europa-Premiere in Paris ist ihr dieser Tage indessen das Rampenlicht an der Seite Emmanuel Macrons sicher.