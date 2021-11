Wien Modern spielt Neues vom Ende

Um die letzten Dinge ging es beim traditionellen „Abbado-Konzert“ mit dem RSO Wien, nach Noten von James Dillon und Chaya Czernowin.

Dreimal glitzert es im Schlagzeug mit Celesta und Glockenspiel, als würde der Wind durchfahren. Es ist nicht weit hergeholt, an ein Signal wie den dreimaligen Akkord in der „Zauberflöte“ zu denken. Auch dort geht es um den Eintritt in einen erhabenen Bezirk. Hier aber beginnt das Solo-Streichquartett gleich mit einem erregten, verworrenen Gefiedel. Dazu tritt die Anmutung von Leere und unendlicher Weite in einem ausgehaltenen, anschwellenden Ton D durch die Oktaven des Orchesters. Die Quint A stiehlt sich dazu, wie ein Echo auf Beethoven und Bruckner weht es durch den Musikverein, ein merkwürdiges diatonisches Motiv in der Oboe erklingt – und Stopp!