Polens Grenzzaun mehrfach durchbrochen

Die Situation an der Grenze von Polen und Belarus gerät aus dem Ruder. Immer wieder versuchen Menschen die Barrieren zu überwinden. Angeblich macht sich bereits eine weitere Flüchtlingskolonne auf den Weg

Warschau. Die Lage in Kuźnica ist angespannt. Laut Augenzeugenberichten wimmelt es im ganzen Grenzdorf zu Belarus von polnischen Soldaten. Immer wieder fliegen Hubschrauber die Grenze entlang. Sie haben besonders das Zeltlager der Flüchtlinge im Auge, die es am Montag trotz ihres massiven Angriffs auf den polnischen Grenzzaun mit Baumstämmen und Zangen nicht nach Polen geschafft haben. Polizisten mit Schilden und Tränengas hatten sie davon abgehalten. Rund 800 Flüchtlinge, vor allem aus Kurdistan, sollen sich noch in dem Zeltlager aufhalten.

„Die Nacht war nicht ruhig“, berichtete eine Grenzschutzsprecherin. Fast 600 Personen hätten in den letzten 24 Stunden versucht, die polnische Grenze illegal zu überqueren, weiß sie zu berichten. Drei massive Ausbruchsaktionen in der Nacht zum Mittwoch waren erfolgreich. Im Gebiet des Białowieża-Urwalds haben je zwei rund 50-köpfige Gruppen den Zaun zerstört und sind dann nach Polen gelangt. „Nach ihnen wird seitdem in den Wäldern gefahndet“, sagt die Sprecherin. Eine dritte Flüchtlingsgruppe hat den Grenzzaun beim Städtchen Krynki zwischen dem Białowieża-Urwald und Kuźnica um Mitternacht durchschnitten. Auch dort sind mehrere Dutzend Flüchtlinge auf polnisches Staatsgebiet gelangt. Wie viele genau, weiß niemand. Insgesamt wurden laut polnischen Behördenangaben in der Nacht zum Mittwoch neun Flüchtlinge und drei Schleuser festgenommen. 48 Flüchtlinge bekamen die Anordnung, das Land sofort wieder zu verlassen. Diese Ausweisung werden meist zwangsweise auf dem Landweg durchgeführt.