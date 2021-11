„Alles ist besser als zusperren“

In Salzburg laufen die Vorbereitungen auf den Christkindlmarkt – gleichzeitig liegt die Region bei den Inzidenzzahlen im Spitzenfeld, die Spitäler arbeiten längst am Limit.

Touristen schlendern durch die Stadt, vor der Großen Aula der Universität in der Hofstallgasse versammeln sich Eltern und Verwandte, um den Studienabschluss ihrer Kinder, Enkel, Nichten und Neffen zu feiern. Ein Schild vor dem Eingang weist auf die FFP2-Maskenpflicht hin.

Ein paar Meter weiter auf dem Domplatz laufen die Vorbereitungen für den Christkindlmarkt. Der Weihnachtsbaum auf dem Residenzplatz steht schon, rund um den Dom wird dekoriert und an stimmungsvoller Beleuchtung gearbeitet. Einige der grün gestrichenen Holzhütten haben bereits geöffnet, andere Standler räumen gerade ihre Waren ein. Schließlich soll in einer Woche der beliebte Christkindlmarkt nach einem Jahr Pause wieder öffnen.

Selbst wenn es an diesem Novembertag auf den ersten Blick so aussieht, als wäre alles wie immer: Seit Wochen liegt das Bundesland, gemeinsam mit Oberösterreich, an der negativen Spitze der Infektionszahlen. Maßnahmen wie regionale Ausreisekontrollen oder eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Handel waren wenig erfolgreich. Seitdem 2 G in der Gastronomie und bei Veranstaltungen gilt, ist zwar die Impfbereitschaft gestiegen, bei den Ansteckungen geht es aber ebenso weiter nach oben wie bei den Spitalsbehandlungen von Coronapatienten.

„Wir sind in einer Situation, wo wir nur wenig Restkapazitäten haben“, warnte Richard Greil und schilderte die extreme Belastung der Salzburger Spitäler: „Die vierte Welle ist massiv da. Wir müssen sehen, wie wir da herunterkommen.“