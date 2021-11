Pflegerproteste: „Unsere Akkus sind leer“

Mitarbeiter sind erneut auf die Straße gegangen, um der Bundesregierung Untätigkeit vorzuwerfen. Ihre Anliegen: mehr Personal, mehr Ausbildungsplätze und mehr Geld.

Sie haben es wieder getan. Das Maß ist offenbar voll. Die Angestellten in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen haben am Mittwoch österreichweit erneut mit einer Protestaktion versucht, die Öffentlichkeit auf ihre Probleme im Arbeitsalltag aufmerksam zu machen.

Einem Arbeitsalltag, der durch die seit mehr als ein Jahr dauernde Covidpandemie die Belastungen noch zusätzlich vergrößert hat. Transparente mit Aufschriften wie „Unsere Akkus sind leer: Handelt endlich!“ oder „Wanted: Mehr Personal“ waren bei der Aktion in Wien zu sehen. Bei sonnigem, aber kühlem Wetter mit kräftigem Wind waren einige Hundert Teilnehmer vor dem AKH zusammengekommen.

Erst am Vortag waren laut Gewerkschaftsangaben 4000 Jugendliche zum Wiener Heldenplatz marschiert, die sich derzeit noch in Ausbildung befinden. Sie fordern unter anderem mehr Plätze in der Ausbildung und eine vorausschauende Personalplanung. Am Mittwoch waren dann die bereits voll im Berufsleben stehenden Pfleger, anderes medizinisches Personal und auch Ärzte an der Reihe. Zum beziehungsvollen Zeitpunkt fünf nach zwölf begannen die Kundgebungen. Da verließen viele für kurze Zeit ihre Arbeitsstätten, um vor dem jeweiligen Betrieb den Gesundheitsminister und die ganze Regierung zum Handeln aufzufordern.

Die Forderungen: eine Ausbildungsreform mit besseren Einstiegsmöglichkeiten auch für Quereinsteiger, höhere Löhne und (vor allem) mehr Personal. Koordiniert wurde die Aktion von der „Offensive Gesundheit“, einer Allianz aus Gewerkschaft, Ärzte- und Arbeiterkammer.

Es wurde darauf hingewiesen, dass sich Österreich seit fast zwei Jahren in der größten Gesundheitskrise seit hundert Jahren befinde. Die Bundesregierung habe aber noch immer keine einzige dringend nötige Reformmaßnahme gesetzt, die den Beschäftigten in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtern würde.

Stephan Simek von der Gewerkschaft Younion sprach sich per Megafon auch für mehr Freizeit aus: „Wir alle haben ein Leben. Wir alle müssen auch auf unsere Gesundheit achten.“

Flucht des Personals droht

Der Wiener-Ärztekammer-Vizepräsident Gerald Gingold forderte ebenfalls eine Personalaufstockung, aber auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Sonst drohe die Flucht des Personals aus den Krankenhäusern, weil es nicht krank werden oder ins Burn-out gedrängt werden will.

Die Oppositionsparteien SPÖ und Neos stellten sich hinter die Aktion. Ex-Gesundheitsministerin und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wies in einer Aussendung darauf hin, dass die Menschen in der Gesundheitsversorgung nach 20 Monaten „Jahrhundertpandemie“ am Limit seien. In nur zehn Jahren würden bis zu 100.000 Pflegekräfte und Tausende Ärzte fehlen. (red./APA)