Das weltweit größte Shopping-Festival „Singles Day“ wirkt angesichts der globalen Klimakrise aus der Zeit gefallen. Doch für Chinas wirtschaftliche Erholung ist es ein wichtiger Indikator.

Der 11.11. ist für den 33-jährigen Li Bingwen ein Tag wie jeder andere auch. „Ich kaufe schon ein paar Dinge ein: Geschenke, Sporttrikots oder Haushaltswaren, die man ohnehin braucht“, sagt der Angestellte aus Shanghai. Doch im Gegensatz zu vielen seiner gleichaltrigen Landesgenossen verfällt er nicht in jenen kollektiven Kaufrausch, der als größtes Shopping-Festival der Welt gilt.

In den Neunzigerjahren haben sich alleinstehende Studenten in China den „Singles Day“ als Protest zum Valentinstag ausgedacht. Was als Schnapsidee begann, wurde vor zwölf Jahren vom Internetimperium Alibaba entdeckt, um auf den boomenden E-Commerce-Sektor aufmerksam zu machen. Am Anfang nahmen gerade einmal ein paar Dutzend Marken an der Rabattschlacht teil.

Bulgariens BIP in 30 Minuten