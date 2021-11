Die Ungewissheit im Eiskanal von Yanging

Hannah Prock und Jonah Müller reisen verspätet zu den Tests im Olympia-Areal zu Yanqing, weil sie als Kontaktpersonen von Markus Prock galten, der nunmehr als genesen gilt. In China warten Kälte, fehlende Bahnkenntnis und eine gewisse Unruhe.

Das aufgrund eines positiven Corona-Tests von Verbandspräsident Markus Prock zunächst daheimgebliebene Rodel-Quartett bricht am Sonntag nach China auf. Nach Isolation und laufend negativen PCR-Tests können Hannah Prock und Jonas Müller sowie zwei Betreuer zu den Testläufen und Weltcupvorbereitungen nachreisen, so der ÖRV am Donnerstag. Sie waren als Kontaktpersonen von Prock senior in der Vorwoche auf der gemeinsamen Autofahrt nach Frankfurt wieder umgekehrt.

Mit eineinhalbwöchiger Verspätung geht es nun doch noch nach China. "Glücklicherweise haben wir uns nicht angesteckt, und die Zeit gut nützen können", so Procks Tochter Hannah, die mit ihrem Teamkollegen bis zum Wochenende in Oberhof trainiert. Sie sei zuversichtlich, dass man sich trotz der verlorenen Woche mit der Olympia-Bahn noch gut anfreunden wird können, so die Tirolerin. Ihr Vater gilt mittlerweile als genesen, gab der Verband an.

Der Rest des Teams und die internationale Konkurrenz hat nach überstandener Pflichtisolation vor Ort bereits etliche Fahrten auf der Yanqing-Bahn hinter sich. "Der Charakter ist sehr speziell und mit keiner anderen Bahn vergleichbar. Sie ist von oben bis unten anspruchsvoll, braucht viel Gefühl", meinte Cheftrainer Rene Friedl über den Eiskanal, in dem der Pole Mateusz Sochowicz am Montag beim Zusammenprall mit einer fälschlicherweise geschlossenen Bahnsperre schwere Verletzungen erlitten hat.

VIA REUTERS

Wolfgang Kindl hat eineinhalb Wochen vor dem dortigen Saisonauftakt noch Abstimmungsschwierigkeiten. "Die Bahn ist sehr eigen, sie ist extrem lang, hat einige Schwierigkeiten drinnen, oft fehlen Orientierungspunkte", meinte der Ex-Weltmeister. "Das sollte mir eigentlich entgegenkommen, aber ich tu mir aktuell noch etwas schwer. Ich muss noch das richtige Set-up und meinen Rhythmus finden, bin aber guter Dinge."