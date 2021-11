Neuer Höchstwert: 11.975 Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt weiter an. Seit gestern wurden fast 12.000 neue Fälle gemeldet. 2283 Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 432 davon auf Intensivstationen.

Auch heute meldet das Gesundheitsministerium Neuinfektionen im fünfstelligen Bereich. 11.975 neue Fälle sind seit gestern dazugekommen. Seit Pandemiebeginn haben sich in Österreich 923.150 mit dem Coronavirus infiziert. Der Schnitt der Neuinfektionen über die letzten sieben Tage liegt bei 9593.

Allein 2778 der knapp 12.000 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich registriert. Die Sieben-Tages-Inzidenz in Oberösterreich hält damit bei 1204,3. In Niederösterreich wurden 2479 neue Fälle gemeldet, in der Steiermark 1518, in Salzburg 1487, in Wien 1258, in Tirol 947, in Kärnten 701 und in Vorarlberg 507. Die wenigsten Infektionen wurden mit 300 aus dem Burgenland gemeldet.

Österreichweit werden derzeit 2283 Corona-Patienten in den Spitälern behandelt, das sind 46 mehr als gestern. Innerhalb der letzten 24 Stunden sind 19 weitere Patienten auf die Intensivstationen verlegt worden. Insgesamt werden dort nun 432 an Covid-19 Erkrankte betreut. 24 Menschen sind seit gestern mit dem Virus im Körper verstorben.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 751,7. 4878 Infizierte sind seit gestern wieder genesen.

