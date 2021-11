Robert Pfaller

Geboren 1962 in Wien. Pfaller lehrte zunächst als Professor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz sowie an der Technischen Universität Wien. Von 2009 bis zum Oktober 2014 war er Professor für Philosophie an der Universität für angewandte Kunst Wien. Anschließend ging er zurück an die inzwischen umbenannte Kunstuniversität Linz.

Im Jahr 2020 bekam er den von der Wiener Ärztekammer gestifteten Paul-Watzlawick-Ehrenring zugesprochen.