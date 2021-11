Aus dem Umfeld des Landeshauptmanns heißt es, dass Oberösterreich „alles daran setze, die Dynamik zu stoppen“. Er habe alle Termine abgesagt. Aus den Intensivstationen wird unterdessen berichtet: „Wir leben die Triage.“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) blitzte am Mittwoch bei der Krisensitzung mit dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie dessen oberösterreichischen Amtskollegen Thomas Stelzer (beide ÖVP) mit seinem Drängen auf regionale Lockdowns für Ungeimpfte ab. In Oberösterreich aber dürfte dieser doch unmittelbar bevorstehen. Aus dem Umfeld Stelzers heißt es derzeit, dass er sämtliche Termine am Donnerstag abgesagt habe, um „tiefgreifende Verschärfungen“ zu beschließen. Konkret werden eine ausgeweitete FFP2-Maskenpflicht und ein „massives Runterfahren des Veranstaltungsbereichs“ diskutiert. Auch das Vorziehen von Stufe 5 des Stufenplans und damit ein regionaler Lockdown für Ungeimpfte steht im Raum.

Die Dynamik in Oberösterreich habe alle überrascht, heißt es aus den gut informierten Kreisen rund um den Landeshauptmann. Auch führenden Mediziner hätten das bestätigt. Man setze jedoch „alles daran, die Dynamik zu stoppen und die Zahlen rasch runter zu drücken“. Aktuell stehen Gespräche mit Experten an, abends folgt ein Treffen mit den Sozialpartnern. Am Mittwoch hieß es, dass die nächsten Gespräche mit dem Gesundheitsminister für Freitag anstehen.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) äußerte sich am Donnerstag ebenfalls zur Lage. Der Winter und Weihnachten werde für Ungeimpfte „ungemütlich“, ein Lockdown für Ungeimpfte sei „vermutlich

unvermeidbar“. Einem generellen Lockdown auch für

Geimpfte erteilte er eine Absage: „Ich sehe nicht ein, dass

zwei Drittel ihrer Freiheit verlustig gehen, weil ein Drittel

zaudert.“

Unterdessen steigen die Infektionszahlen weiter dramatisch an. Am Donnerstag gab es mit rund 12.000 Neuinfektionen einen weiteren neuen Rekordwert. Das Corona-Kommission spricht inzwischen von einer „ernstzunehmenden Bedrohung für die medizinische Versorgung der Bevölkerung in Österreich“.

„Wir leben die Triage“

In Oberösterreich melden sich unterdessen zahlreiche verzweifelte Stimmen aus den Spitälern, die die Aussagen Stelzers vom Vortag (im ORF sagte er, dass man in Oberösterreich „genug Intensivbetten“ habe) in Abrede stellten. „Wir leben die Triage“, berichtet ein Leiter einer oberösterreichischen Intensivstation der „Presse“. „Wir haben keine Betten mehr außer vielleicht in der Pathologie“. Stelzers Aussagen des Vorabends seien „ein Schlag ins Gesicht“.

Faktum sei, dass man bereits seit letzter Woche Patienten „triagieren“ müsse, also abwägen, welcher Patient das Bett bekomme und welcher nicht. „Das ist kein Hirngespinst mehr, es ist Tatsache.“ Auch die Notversorgung von Schlaganfällen, Herzinfakten u.ä. könne man nicht mehr garantieren.

Der Lungenspezialist an der Linzer Kepler Uniklinik, Bernd Lamprecht, sagte am Donnerstag vor dem Experten-Treffen mit Stelzer, dass man „nicht mehr wahnsinnig viel Zeit“ habe, denn „ein Normalbetrieb in den Spitälern ist nicht mehr möglich“. Das seit dieser Woche wieder verstärkt gefragte Impfen in Oberösterreich zeige erst verzögert Auswirkungen, weshalb vorher andere Maßnahme ergriffen werden müssten.

Corona-Kommission tagt zu Schulen

Ebenfalls am Donnerstag findet auch die wöchentliche Sitzung der Corona-Kommission statt, die den eigenen Stufenplan für die Schulen (österreichweit gilt derzeit Stufe 2 von 3) evaluiert. Einem Arbeitsdokument des Gremiums könnten drei Länder, Nieder- und Oberösterreich sowie Tirol, nun auf die dritte Risikostufe gestellt werden. Diese bedeutet eine Maskenpflicht für Oberstufen-Schüler und Lehrer.

Darüber hinaus sind Schulveranstaltungen wie Wandertage oder

Skikurse nicht mehr erlaubt, auch Unterrichtsangebote mit externen Partnern (etwa Safer Internet) können dann nicht mehr durchgeführt werden. Sportliche Angebote sind mit Mindestabstand aber weiterhin möglich. Konferenzen und Elternsprechtage müssen in digitaler Form stattfinden.