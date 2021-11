Modedesigner Daniel Lee verlässt Bottega Veneta

Das italienische High-End-Label Bottega Veneta trennte sich überraschend von seinem Kreativdirektor Daniel Lee. Das sorgt für Spekulationen in der Modewelt.

Nach dreijähriger Zusammenarbeit gehen Bottega Veneta und der Kreativdirektor der Marke, Daniel Lee, getrennte Wege. Das gab der Modekonzern Kering, zu dem das italienische Haus gehört, am Mittwoch bekannt. Nach außen hin wird die Entscheidung als eine gemeinsame betitelt - und trotzdem kam sie für die meisten Szenekennerinnen und -kenner überraschend. Ist doch die Modewelt eine, in der Wechsel von Designerinnen und Direktoren in der Regel schon lange vorher bekannt sind.

Gründe für den Abschied von Lee wurden nicht genannt, ebenso wenig erfuhr man, wer die kreative Nachfolge antreten wird. Stattdessen richteten sich liebevolle Worte an die jeweils andere Seite. „Daniel hat Bottega Veneta eine neue Perspektive und einen neuen Sinn für Modernität gegeben, ohne dabei das fünfzigjährige Erbe der Marke zu vernachlässigen. Das bemerkenswerte Wachstum der Marke in den letzten drei Jahren ist ein Beweis für den Erfolg seiner kreativen Arbeit“, hieß es vonseiten des Unternehmens in der Pressemitteilung. Lee nannte seine Zeit bei Bottega Veneta eine „unglaubliche Erfahrung“ und bedankte sich bei dem „außergewöhnlich und talentierten Team“.

Der Weg bis Bottega Veneta

Am 1. Juli 2018 wurde Daniel Lee Nachfolger des gefeierten Tomas Maier an der Spitze des italienischen High-End Labels verkündet: Ein großer Name war er davor nicht, wohl aber ein Mann mit Erfahrung. Der gebürtige Brite sammelte diese bei Maison Margiela, Balenciaga und Donna Karan, bevor er im Jahr 2012 für sechs Jahre unter Phoebe Philo für das französische Modehaus Céline (vor der Ankunft von Hedi Slimane trug die Marke noch einen Akzent auf dem -é-) tätig war.

Mit seinem Wechsel zu Bottega Veneta verpasste Lee der Marke frischen Wind und steigende Umsätze. Im Jahr 2019 gewann der britische Designer für seinen Umschwung gleich vier Preise bei den British Fashion Awards. Sein kompromissloser Minimalismus und die rauen Details fanden vor allem bei der jungen Generation Gefallen. Insbesondere seine Accessoires, etwa die Handtaschen „Pouch“ und „Chain Cassette“ gelten unter Modebegeisterten als Must-Haves, ebenso wie die eckig geformten Pumps. Im Frühling dieses Jahres sorgte Lee für Aufsehen, als er nach einer Modeschau im Berliner Berghain (als sich der Rest der Stadt noch im Partymodus befand) beim Feiern im Soho House In-Club gesehen wurde.

Pumps aus der neuesten Kollektion von Bottega Veneta beigestellt

Modewelt spekuliert

Wenn doch alles so rosig lief, warum dann die Trennung, fragen sich so manche Insiderinnen und Insider. Spekuliert wird über persönliche Unstimmigkeiten, eine unbehagliche Arbeitsatmosphäre, Kommunikationsprobleme. Die guten Zahlen könnten auch darauf hindeuten, dass Designer Lee abgeworben wurde oder gar einen Investor für eine mögliche eigene Brand gefunden hat. Geäußert hat sich Lee bisher nicht dazu.

Als möglichen internen Nachfolger nennt das US-Fachmagazin WWD den Bottega-Veneta-Designdirektor Matthieu Blazy. Der ehemalige Designdirektor von Calvin Klein unter Raf Simons kam letztes Jahr zum italienischen Luxushaus. Wie dem auch sei, Bottega Veneta will die neue kreative Ausrichtung laut Pressemitteilung „bald bekannt geben“. Es scheint als würde das Spiel um die Designer-Stühle, das pandemiebedingt kurz zum Stillstand kam, langsam wieder Fahrt aufnehmen.

(evdin)