„TV Total“: Auferstanden aus dem Fernsehsumpf

(c) Screenshot

Ohne Stefan Raab kehrt „TV Total“ zurück. Comedian Sebastian Pufpaff übernimmt die Neuauflage der Sendung, die in manchem recht altmodisch daherkommt.

Nein, man vermisst Stefan Raab nicht in der ersten Folge der Neuauflage von „TV Total“ auf ProSieben. Sebastian Pufpaff fügt sich widerstandslos ein in die Sendung, die eigentlich auf seinen Vorgänger zugeschnitten war. Der Comedian ist ebenso bissig, aber es wirkt weniger brachial: Den geschassten „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt nannte er „Fummelonkel“, Bild-TV-Moderatoren wurden als „der dicke Harry Potter“ und die „Zahnputz-Fee“ bezeichnet. Nett ist das nicht, aber Pufpaff (ja, er heißt wirklich so) bringt das charmanter rüber, als es Raab gelingen würde.