Bernard von Bredow hatte 1975 als Jugendlicher in einer Schlucht in Siegsdorf nahe Traunstein (Bayern) ein Mammutskelett entdeckt und über Jahre heimlich ausgegraben. Der Fund wurde erst 1985 bekannt und weltberühmt. Bredow zog vor wenigen Jahren nach Paraguay und reparierte dort historische Musikinstrumente.

Nach einem mutmaßlichen Raubmord an einem umtriebigen und nicht ganz unbekannten deutschen Forscher und seiner Tochter im südamerikanischen Staat Paraguay hat die Polizei Berichten von Mittwochnacht zufolge drei Deutsche (51 bis 60 Jahre) mit Wohnsitz in Paraguay festgenommen. Sie würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, sagte Staatsanwältin Sandra Ledesma am Mittwoch.