Wer gewinnt das Seilziehen zwischen Lukaschenko und der EU?

Das Bild entstand am 11. November an der polnisch-russischen Grenze. Vor allem Familien aus dem Irak und Syrien sind hier gestrandet.

Gestrandet im Niemandsland an der polnisch-belarussischen Grenze sind mehrere tausend Migranten. Angelockt und eingeflogen über Minsk, kommen die Flüchtlinge weder vor noch zurück. Was da los ist an der EU-Außengrenze und wie die EU und Belarus da wieder rauskommen könnten, erklärt EU-Experte Michael Lacyzinski in dieser Podcastfolge.

