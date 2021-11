Sie habe „vielleicht zu flapsig im Ton über eine Impfpflicht für Mitarbeitende in Pflegeheimen nachgedacht“, erklärt Juliane Bogner-Strauß.

Die steirische Gesundheits- und Pflegelandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat sich am Donnerstag für Aussagen vom vergangenen Freitag entschuldigt und ihr Bedauern über ihre Wortwahl ausgedrückt. Bei der Veranstaltung "Hospiz und Palliative Care im Pflegeheim" im Grazer Schloss St. Martin sollen in Zusammenhang mit ungeimpften Pflegekräften bzw. von der Pandemie betroffenen Pflegeheimen die Worte "Todesengel" und "Sarg-Gassen" gefallen sein.

"Ich bedaure, dass Teilnehmende dieses Termins meine Äußerungen als unangebracht empfunden haben. In einem für mich geschlossenem Rahmen habe ich vielleicht zu flapsig im Ton über eine Impfpflicht für Mitarbeitende in Pflegeheimen nachgedacht“, erklärte Bogner-Strauß in einer Stellungnahme. "Voriges Jahr berichtete mir eine Pflegewohnheimmitarbeiterin, sie fühle sich wie ein 'Todesengel', weil sie oft keine und wenig Schutzausrüstung zur Verfügung habe und befürchtete, die Infektion in das Pflegeheim hineinzutragen. Diesen Gedanken verbunden mit der Überzeugung, dass die Impfung der beste Schutz sei, habe ich scheinbar missverständlich geteilt", sagte die Landesrätin.

„Wortspiel reut mich"

Ihr Ansinnen sei es, dass sich schutzbefohlene ältere Menschen, als auch Angehörige den bestmöglichen Schutz im Pflegewohnheim erwarten dürften. "An einer völlig anderen Stelle habe ich einen Vergleich mit dem skandinavischen Gesundheitssystem angestellt und gesagt, dass anders als dort, bei uns oft Pflegeheime 'Sackgassen' wären. Das darauffolgende Wortspiel reut mich und ich bitte um Entschuldigung", schloss Bogner-Strauß.

Die steirische FPÖ will es offenbar mit einer Entschuldigung nicht bewenden lassen und möchte die Landesrätin in der Landtagssitzung am kommenden Dienstag befragen. Bogner-Strauß habe u.a ungeimpfte Pflege-Mitarbeiter beschimpft, sagte Klubobmann Mario Kunasek. Bogner-Strauß wolle "offenbar von ihrem völligen Versagen im Gesundheits- und Pflegebereich ablenken und schiebt darum die Schuld auf das Pflegepersonal, das tagtäglich unter schwierigsten Bedingungen Unglaubliches leistet."

Mitreden: Hätten Sie Verständnis für einen allgemeinen Lockdown? Diskutieren Sie mit! >>> Hier geht's zum Forum

(APA)