„Desert Challenge“: Letzter Tropfen Benzin rettet Walkners Sieg

Der Rallye-Weltmeister aus Salzburg führt KTM zum Triumph in Abu Dhabi.

Abu Dhabi. Matthias Walkner beendet die „Rallies World Championship“-Serie mit einem Sieg bei der Abu Dhabi „Desert Challenge“. Somit hat der KTM-Pilot aus Salzburg jedes der diesjährigen WM-Rennen, mit zwei ersten und zwei zweiten Plätzen, auf dem Podest beendet.

Die letzten 216 Kilometer hatten es in sich und der Biker aus Kuchl, 35, musste um ein Haar alle Siegeschancen begraben. Ein leerer Tank und ein schwerer Sturz ließen Walkner in der Wüste schwitzen. Trotzdem konnte er noch ins Ziel „rollen“ und sicherte sich eine Minute hinter Yamaha-Pilot Adrian Van Beveren den zweiten Etappenrang und den Gesamtsieg. Es ist der nächste Hit des Dakar-Siegers und frisch gebackenen Rallye-Weltmeisters. „Ich bin sehr froh, dass das letzte Rennen vor der Rally-Dakar so erfolgreich zu Ende gegangen ist. So gut wie es die ganzen letzten Tage ausgesehen hat, so knapp ist es nochmal geworden.“

Die „Desert Challenge“ ist ein Rallye-Raid-Rennen, das seit 1991 in Abu Dhabi stattfindet. Vor Walkner gewann Heinz Kinigadner (1995 KTM LC4; 1998 KTM LC4 660) zweimal. Das Rennen zwischen Off-Road-Passagen, Wüste und Dünen bedarf Navigation wie Geschick. „Es war verdammt knapp. Ich musste vier Mal stoppen, mein Motorrad auf die Seite legen, damit der Sprit von der einen Tankseite auf die andere läuft, um alle Reserven zu verwerten.“ (fin)