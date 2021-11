Zwei Spiele auf Bewährung für Österreichs Fußball

Franco Foda weiß, dass sein Job gegen Israel und Moldau auf dem Spiel steht. Sechs Punkte wären auch essenziell für die EM-Qualifikation. Und was macht er? Der Teamchef stellt Torhüter Daniel Bachmann infrage.

Klagenfurt/Wien. Eigentlich ist alles gesagt, auch an der Ausgangslage gibt es vor den abschließenden Partien zur WM-Qualifikation für Katar 2022 nichts zur rütteln. Franco Foda steht sowohl heute gegen Israel (20.45 Uhr, live ORF1) als auch am Montag gegen Moldau im fast leeren Wörthersee-Stadion (3000 Karten verkauft) unter Siegzwang, will er seinen Job als ÖFB-Teamchef behalten.