Der ORF droht ungeimpften Mitarbeitern mit Rauswurf

Die 2-G-Regel gilt ab Mitte Dezember in „sensiblen Zonen“ des ORF, wie etwa in Newsrooms. Ungeimpfte, die dies auch bleiben wollen, werden zunächst versetzt. Ihnen drohen „dienstrechtliche Konsequenzen“. Und: 2 G gilt „natürlich auch für Studiogäste“.

Im ORF blieb es erstaunlich ruhig. Man könnte meinen, eine Maßnahme, deren Nichteinhaltung mit dienstrechtlichen Konsequenzen geahndet wird, würde die gegenüber der eigenen Unternehmensleitung oft recht kritische Redaktion auf die Barrikaden treiben. Das war aber nicht der Fall, als der ORF in einer internen Mitteilung bekannt gab, dass für Mitarbeiter in „sensiblen Zonen“ künftig die 2-G-Regel gilt. Wer sich dem nicht fügen will, dem droht in letzter Konsequenz sogar die Kündigung.