Nur noch Lech/Zürs hält am Parallel-Schlamassel fest. Die Alpin-Stars schwänzen.

Neue Märkte will der Internationale Skiverband FIS erschließen, hinein mit dem Weltcup in die Städte und angeblich auch in die Skihallen am Persischen Golf. Denkbar sind solche Events nur dank kurzer Parallelrennen. Die stoßen aber immer mehr auf Abneigung.