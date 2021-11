Laut Bundesbank-Chef Jens Weidmann kann kein anderes Zahlungsmittel alle Eigenschaften des Bargeldes nachbilden. Es geht auch um Wahlfreiheit, so ein Experte.

Trotz der zunehmenden Digitalisierung wird Bargeld nach Ansicht des scheidenden Bundesbankchefs, Jens Weidmann, auch in absehbarer Zukunft wichtig bleiben. Zu Recht schätzten viele Menschen diese Form des Geldes sehr: „Und kein anderes Zahlungsmittel wird alle seine Eigenschaften nachbilden können. Auch nicht der digitale Euro“, betonte Weidmann am Mittwoch. Er verwies darauf, dass Bargeld selbst unter Corona-Bedingungen das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel für alltägliche Ausgaben war.

Allerdings sei das kontaktlose Bezahlen mit der Karte oder dem Smartphone populärer geworden: „Gut ein Fünftel der von uns Befragten zahlte seit Beginn der Pandemie zum ersten Mal kontaktlos“, sagte der Bundesbankchef, der Ende des Jahres sein Amt zum Bedauern der Anhänger einer strafferen EU-Geldpolitik und der Einhaltung der Maastricht-Kriterien (siehe Bericht oben) vorzeitig aufgibt.

Viele Notenbanken prüfen derzeit die Einführung digitaler Versionen ihrer Währungen. China gehört zu den Pionieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine zweijährige Untersuchungsphase eingeleitet, um die Kerneigenschaften eines Digital-Euro festzulegen. Bis dieser kommt, dürften jedoch noch fünf Jahre ins Land gehen.

Bargeld schützt Konsumenten

Dass mit der zunehmenden Digitalisierung der Welt die Zukunft von Bargeld bereits besiegelt sei, glaubt der Ökonom Dirck Süß nicht. Der Geschäftsführer des Hamburgischen WeltwirtschaftsInstituts betonte, dass ein nationaler Sonderweg bei der Abkehr von Münzen und Scheinen ohnehin nicht möglich sei. Es sei auch nicht realistisch anzunehmen, dass man sich in absehbarer Zeit international auf eine Abschaffung von Cash einigen werde – „nicht einmal unter den Industrieländern“.

Der Ständige Vertreter des Zentralbereichs Bargeld bei der Bundesbank, Matthias Callen, sieht zudem gravierende Nachteile für Verbraucher im Falle einer Abschaffung. Denn Bargeld stehe für Wahlfreiheit. Beim elektronischen Bezahlen bestehe die Gefahr, dass Kartenunternehmen und Internetkonzerne das Konsumverhalten „praktisch mitprotokollieren“ könnten, um gezielt Werbung zu schalten. Mit dem Bargeld würde dem Verbraucher ein Zahlungsinstrument genommen, das diese Folgen nicht hat: „Daher ist es wichtig, dass wir insgesamt die Strukturen, die Zugänglichkeit und die gute Verwendbarkeit von Bargeld erhalten.“

