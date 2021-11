Dokumentation über Anna Gasser: Karrieresprünge mit Kribbeln

Auf dem Snowboard verschiebt Anna Gasser Grenzen. Sportgeschichte mit Leidenschaft, Ausdauer – und Bauchgefühl.

Anna Gasser ist bekannt als die lachende, gut gelaunte Snowboarderin, die mit ihren Tricks und Sprüngen die Freestyle-Szene revolutioniert hat. Ihre Karriere kennt viele glänzende Momente, doch keiner davon steht am Beginn der neuen Dokumentation „The Spark within“. Stattdessen macht der rund einstündige Film gleich zum Anfang klar, dass auch die größte Leidenschaft nur zu Gold bei Olympia und WM, Weltcupsiegen und X-Games-Triumphen führt, wenn der Glaube an sich selbst unerschütterlich ist. „Man muss 100 Prozent geben und Opfer bringen“, sagt die 30-Jährige. Denn kein Weg ohne Rückschläge führt so weit nach oben.